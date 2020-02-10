مصرع وإصابة 21 شخصا في حادث مروع بالمنيا

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متابعات- أمينة عبد العال

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المنيا

الطريق الدائري

مستشفى المنيا

لقي 11 شخصا مصرعهم و أصيب 10 آخرون في حادث مروع بالطريق الدائري ماقوسة صفط الغربية بمركز المنيا والمؤدي إلي الطريق الصحراوي الغربي.

جاء الحادث نتيجة لتصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل علي الطريق، وتم نقل الجثث والمصابين إلي المستشفي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر أن مدير أمن المنيا اللواء محمود خليل تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائي بالمديرية بوقوع حادث التصادم وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، كما شهد مستشفي المنيا حالة من التكثيف الأمني لسرعة إنهاء إجراءات تصاريح الدفن وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.


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