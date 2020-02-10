الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

10 فبراير 2020 - 08:58 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 10 فبراير في المعاملات الصباحية تراجع طفيف حيث سجل 15.76 جنيه.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.72 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.82 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.72 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.82 جنيه.

كما سحل في بنك عودة 15.72 للشراء وللبيع سجل 15.82 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.71 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.81 جنيه.