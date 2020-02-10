تقرير إبراهيم نور الدين يدين 4 من لاعبي بيراميدز بأفعال مشينة

10 فبراير 2020 - 06:04 ص

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن ملامح تقرير الحكم إبراهيم نور الدين فما يخص مباراة الأهلي وبيراميدز.



وقال المصدر إن الحكم أدان 4 لاعبين وهم : عمر جابر ، أحمد أيمن منصور ، و رجب بكار وإسلام عيسي بقيامهم بأفعال غير لائقة .



كما تضمن فقرة خاصة عن لاعب بيراميدز علي جبر بتهمة محاولة الاعتداء على الحكم بعد المباراة .



التقرير تضمن أيضا إدانة لكل من ممدوح عيد - المدير التنفيذي لبيراميدز - ومحمد العقباوي - مدرب الحراس - ومحمود فتح الله المدرب العام ، وهاني سعيد.



