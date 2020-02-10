الإمارات تكشف تفاصيل علاج أول مصاب بفيروس الكورونا

10 فبراير 2020 - 12:30 ص

كشف الدكتور حسين عبدالرحمن، وكيل وزارة الصحة الإماراتية، أنه تم رصد 7 حالات إصابة بفيروس الكورونا داخل دولة الإمارات، موضحا أنهم تم شفاء حالة واحدة وعمرها 73 عاما، مشيرا إلى أنه لا يوجد لقاح يعالج فيروس كورونا الجديد، منوها بأنهم قاموا بتقوية الجهاز المناعي للمصابين، والتخفيف من شدة الأعراض.

