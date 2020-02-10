  • الإثنين 10 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:10 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

الصين تكشف عن رقم صادم لضحايا فيروس "كورونا"

فيروس كورونا

الإمارات تكشف تفاصيل علاج أول مصاب بفيروس الكورونا

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على فصل مدرس تحرش بـ 120 تلميذة

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة

"العسقلاني" يكشف: هل اليانسون يعالج فيروس"كورونا" ؟

محمد رمضان

الطيار الموقوف يكشف تفاصيل جديدة في أزمته مع محمد رمضان

كورونا

بريطاني ينشر عدوى كورونا في أوروبا كلها.. هذا هو السر

الجنيه والدولار

رئيس بنك مصر يكشف معلومة هامة عن تعويم الجنيه

المعاشات

بشرى لأصحاب المعاشات.. الموافقة على صرف العلاوات الخمس

الرافاعي

استشهاد ضابطين وإصابة 5 في هجوم إرهابى بسيناء

أرشيفية

التأشيرة السياحية للمصريين.. هل تخفض أسعار «الحج والعمرة»؟

بالفيديو..

الإمارات تكشف تفاصيل علاج أول مصاب بفيروس الكورونا

آخر الأخبار

فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

خبر سار من الإمارات بشأن "كورونا"

#

الصحة تكشف حقيقة إصابة رجل عائد من المملكة بفيروس "كورونا"

#

وفاة أول أمريكى بفيروس "كورونا"

#

وزير الصحة تكشف تفاصيل ملحمة الـ48 ساعة

كشف الدكتور حسين عبدالرحمن، وكيل وزارة الصحة الإماراتية، أنه تم رصد 7 حالات إصابة بفيروس الكورونا داخل دولة الإمارات، موضحا أنهم تم شفاء حالة واحدة وعمرها 73 عاما، مشيرا إلى أنه لا يوجد لقاح يعالج فيروس كورونا الجديد، منوها بأنهم قاموا بتقوية الجهاز المناعي للمصابين، والتخفيف من شدة الأعراض.
وأضاف"عبدالرحمن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر ، يوم الأحد، أن الحالة كانت قادمة من مدينة ووهان الصينية، وظهرت عليها الأعراض داخل الإمارات، فتوجهت للمستشفى وتم عزلها، هي وعائلتها، منوها بأن فترة مرضها استمرت 14 يوما.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "وزير التعليم" يرد على حالات التحرش بالمدارس
» ماذا قال "آل الشيخ" في أول ظهور بعد تحسن حالته الصحية
» هذا ما قاله "أديب" عن إحباط الهجوم الإرهابي بشمال سيناء
» اعتقال رجل خارج البيت الأبيض هدد بقتل "ترامب"
» أزمة تهدد إقامة مباراة السوبر في الإمارات
» إيران: «مرسي» رفض نصيحة قاسم سليماني والإخوان ندموا
» الحكومة تطرح سيارات مستعملة للبيع في مزاد علني
» ضبطوه فوق شقيقته..أب وأم يقتلان ابنهما في جريمة شرف
» خمس البريطانيين وقعوا ضحية للتحرش الجنسي في طفولتهم
» الزمالك يتخطى الإسماعيلي بهدفي «أوباما» و«علاء»
» دينا أنور تثير ضجة بصور خاصة مع «نخنوخ»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم