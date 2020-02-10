"أمازون" تلغي مشاركتها في مؤتمر دولي بسبب "كورونا"

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شركة أمازون السينمائية
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تسبب فيروس كورونا الذي وصل عدد من دول العالم، بعد تفشيه في الصين، في تراجع شركة أمازون عن مؤتمر دولي.
وتراجعت الشركة حسب وكالة «رويترز» اليوم، الأحد عن المشاركة في مؤتمر دولي للاتصالات يعقد في برشلونة خلال فبراير بسبب فيروس كورونا الجديد.
وقالت صحيفة إلموندو الإسبانية إن «شركة أمازون أكدت عدم عرض منتجاتها في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في إسبانيا».
وجاء قرار الشركة العملاقة بسبب «تفشي فيروس كورونا الجديد والمخاوف المستمرة فيما يتعلق به».
وأكدت «رويترز» عدم رد أمازون على طلب تعقيب.
ووصل عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 813 شخصًا في الصين، وهذا الرقم يتجاوز في شهرين عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس سارس.

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