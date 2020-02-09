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وزير التعليم: "الامتحان مش بيقيس الطالب ينجح ولا يسقط"

الحياة السياسية

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنة تم تغيير نظام الامتحانات بحيث تكون قادرة على قياس الفهم لدى الطلاب لمصلحتهم، قائلا: "إحنا هنمشي مع بعض سنة بسنة وهنتقدم" مشيرا إلى أن نسبة النجاح في نفس الدفعة تتحسن، مضيفا: "إحنا نجحنا الولاد لأننا لن نعاقبهم على ذنب لم يقترفوه"، مؤكدا أن الطلاب في مصر يخضعون لنظم امتحانات مثل الأنظمة الدولية.
وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر ، يوم الأحد، أنه لا يجب أن يهتم الطالب بمجموعه، ولكن بمدى تحصيله، ومستواه مقارنة بزملائه، متابعا: "نفسي منتكلمش على الدرجات، ولي الأمر ميسألش ابنه جبت كام، ولكن اتعلمت إيه"، مؤكدا أن الطلاب أدركوا أن ما يتم شرحه في الدروس الخصوصية ليس له علاقة بالامتحان.

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