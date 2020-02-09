وزير التعليم: "الامتحان مش بيقيس الطالب ينجح ولا يسقط"

09 فبراير 2020 - 11:50 م

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنة تم تغيير نظام الامتحانات بحيث تكون قادرة على قياس الفهم لدى الطلاب لمصلحتهم، قائلا: "إحنا هنمشي مع بعض سنة بسنة وهنتقدم" مشيرا إلى أن نسبة النجاح في نفس الدفعة تتحسن، مضيفا: "إحنا نجحنا الولاد لأننا لن نعاقبهم على ذنب لم يقترفوه"، مؤكدا أن الطلاب في مصر يخضعون لنظم امتحانات مثل الأنظمة الدولية.

