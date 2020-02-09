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في ميزانية 2021..

مسؤولون: ترامب سيقترح خفض المساعدات الخارجية

عرب وعالم

ترامب
ترامب
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المصريون ووكالات

قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية لرويترز، إن الرئيس دونالد ترامب سيقترح خفض مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية في ميزانية السنة المالية 2021 التي سيتقدم بها للكونجرس وسيسعى لزيادة المخصصات المالية لمجابهة التهديدات الاقتصادية المتنامية من الصين وروسيا.
وسعى ترامب، وهو جمهوري، في اقتراحه لميزانية العام الماضي إلى خفض المساعدات الخارجية لكنه واجه مقاومة شديدة من الكونجرس ولم ينجح في سعيه.
وستنشر أحدث ميزانية لترامب غدا الاثنين وهي مسودة لاقتراحاته في مجال الإنفاق، ولا يُرجح مرة أخرى أن تنال الموافقة خاصة في سنة انتخابات.
وقال مسؤول في الإدارة إن ترامب سيسعى لخفض نسبته 21 في المئة في المساعدات الخارجية ضمن اقتراح يطلب تخصيص 44.1 مليار دولار لها في السنة المالية المقبلة بعدما كانت 55.7 مليار دولار في ميزانية السنة المالية 2020 السارية حاليا.
وذكر المسؤول أن المساعدات لأوكرانيا ستبقى في مستويات ميزانية 2020. وبرأ مجلس الشيوخ ساحة ترامب الأسبوع الماضي في قضية مساءلته تمهيدا لعزله بعد اتهامه بحجب مساعدات لأوكرانيا لحثها على التحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن نائب الرئيس السابق والذي يسعى ليصبح مرشح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا العام أمام ترامب.

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