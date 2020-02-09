تعليق ناري لـ"أديب" على فصل مدرس تحرش بـ 120 تلميذة

09 فبراير 2020 - 11:30 م

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بحكم الإدارية العليا بفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بنحو 120 تلميذة في الصف السادس الابتدائي، قائلا: «حكم تاريخي ويدرس»، مشيرا إلى أن بيان المحكمة ألقى الضوء على ظاهرة خطيرة منها العنف ضد المرأة.



وأوضح أديب، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «mbc مصر»، يوم الأحد، أن بيان المحكمة مكتوب بسلاسل من ذهب، مشيرا إلى أنه غير معروف حجم العنف الذي يتعرض له الأطفال.



وأضاف أن القاضي لم يكن يحكم في قضية شخص، بل كان يتحدث عن قضية مجتمع، وينير الطريق له، قائلا: «غالبية المدرسين في مدارسنا محترمين».

