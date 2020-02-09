» هذا ما قاله "أديب" عن إحباط الهجوم الإرهابي بشمال سيناء

09 فبراير 2020 - 11:10 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان المتحدث العسكري إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، قائلا: "العمليات الإرهابية انحسرت في مصر بشكل كبير منوها أن دول العالم معرضة لوقوع حوادث إرهابية بها، موضحا أن من يحب مصر سينظر لبيان المتحدث العسكري على أن مصر تمكنت من القضاء على 10 إرهابيين.

