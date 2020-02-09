» هذا ما قاله "أديب" عن إحباط الهجوم الإرهابي بشمال سيناء

علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان المتحدث العسكري إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، قائلا: "العمليات الإرهابية انحسرت في مصر بشكل كبير منوها أن دول العالم معرضة لوقوع حوادث إرهابية بها، موضحا أن من يحب مصر سينظر لبيان المتحدث العسكري على أن مصر تمكنت من القضاء على 10 إرهابيين.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر، يوم الأحد، أن من يكره مصر سينظر إلى البيان، وسيركز على استشهاد ضابطين، وإصابة 5 آخرين، قائلا : "إحنا في مصر ما شاء الله بقينا نسمع عن حدث إرهابي كل فترة بعيدة".