عماد الدين حسين: الأمة العربية أدمنت شجب وإدانة إسرائيل

09 فبراير 2020 - 10:30 م

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن الأمة العربية أدمنت شجب وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية، وهذا أمر ليس سيء في حد ذاته، ولكن يجب أن نمتلك خطة بديلة للشجب وإلغائه، خاصة ان إسرائيل بدأت الآن تنفيذ خطة السلام الأمريكية.



وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر على فضائية "on e"، أن العالم العربي لا يمكن أن يطالب العالم بالانضمام للموقف العربي ضد الخطة، في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني، مشددًا على ضرورة إنهاء الخلاف بين حركة حماس وفتح، بما يعود بالنفع على القضية الفلسطينية.

