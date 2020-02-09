  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

بريطاني ينشر عدوى كورونا في أوروبا كلها.. هذا هو السر

الجنيه والدولار

رئيس بنك مصر يكشف معلومة هامة عن تعويم الجنيه

المعاشات

بشرى لأصحاب المعاشات.. الموافقة على صرف العلاوات الخمس

الرافاعي

استشهاد ضابطين وإصابة 5 في هجوم إرهابى بسيناء

صورة

الأرصاد: طقس بارد غدًا.. وأمطار في هذه المناطق

أرشيفية

التأشيرة السياحية للمصريين.. هل تخفض أسعار «الحج والعمرة»؟

ارشيفية

تراجع كبير في سعر الدولار.. والذهب يستقر اليوم الأحد

أرشيفية

ضبطوه فوق شقيقته..أب وأم يقتلان ابنهما في جريمة شرف

أرشيفية

الحكومة تطرح سيارات مستعملة للبيع في مزاد علني

مرسي وسليماني

إيران: «مرسي» رفض نصيحة قاسم سليماني والإخوان ندموا

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من غزة

عرب وعالم

صواريخ غزة
صواريخ غزة
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من غزة

#

الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ جرى إطلاقه من غزة

#

الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة

#

سقوط صاروخ أطلق من غزة بمنطقة مفتوحة بإسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه النقب الغربي، جنوبي إسرائيل.
وأفاد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أردعي، في بيان مقتضب،بأن الصاروخ سقط في أرض مفتوحة بمنطقة "شعار هنيغف"، دون أن يخلف إصابات أو أضرار.
ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.
وفي وقت سابق من مساء الأحد، قال الجيش إن صفارات الإنذار دوت في منطقة "غلاف غزة" (المدن والبلدات المحيطة بالقطاع)، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ تطلق من القطاع، غالبًا لا تؤدي إلى وقوع إصابات بشرية أو مادية.
ويرد الجيش بقصف مواقع في غزة، يقول إنها تابعة لفصائل فلسطينية في القطاع. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أزمة تهدد إقامة مباراة السوبر في الإمارات
» اعتقال رجل خارج البيت الأبيض هدد بقتل "ترامب"
» خمس البريطانيين وقعوا ضحية للتحرش الجنسي في طفولتهم
» الزمالك يتخطى الإسماعيلي بهدفي «أوباما» و«علاء»
» دينا أنور تثير ضجة بصور خاصة مع «نخنوخ»
» ضربة قوية لـ«bein sports» بشأن بث الدوري الإنجليزي
» خطيبة نجم «طيور الجنة» تثير الجدل في أول ظهور لها
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش
» تزوج عليها.. كويتية تنتقم من زوجها باقتحام غرفته بالسيارة
» شاهد.. محمد هنيدي يتصدر الترند بإعلان «أوبر»
» ليفربول يكشف أسرار جديدة حول التعاقد مع «صلاح»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم