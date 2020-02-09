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"الديهي": السيسي أدار مصر في أصعب فتراتها منذ أحمس وحتى الآن

الحياة السياسية

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
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الطيب حسين

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السيسي

الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح سلم رئاسة الاتحاد الإفريقي لرئيس جنوب إفريقيا، وهنأه ببداية رئاسته للاتحاد، بينما أشاد رئيس جنوب إفريقيا بجهود مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والانجازات الغير مسبوقة تعكس الواقع والزخم الشديد خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي.

وتابع، أن الرئيس السيسي، بقيادته الرشيدة للاتحاد حقق العديد من الانجازات للقارة الإفريقية، مشددًا على أن الرئيس السيسي اهتم بالتعليم والصحة وتمكين الشباب والمرأة خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي، وأدار بصدق وإخلاص، وأعطي خبرته في إدارة مصر في أصعب فتراتها منذ أحمس وحتى الآن للقارة الإفريقية، هذه الخبرة تتمثل في إدارة البلاد بعد الصراعات والنزاعات.

وشدد "الديهي"، على أن الرئيس السيسي، استطاع خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي ببراعة نادرة أن يعيد للقارة الإفريقية بهاءها من جديد.


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