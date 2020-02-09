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استشهاد ضابطين وإصابة 5 في هجوم إرهابى بسيناء

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المتحدث العسكري:

استشهاد ضابطين وإصابة 5 في هجوم إرهابى بسيناء

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الطيب حسين

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الجيش

القوات المسلحة

شمال سيناء

المتحدث العسكرى

أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، أن عناصر القوات المسلحة، تمكنت من إحباط هجوم إرهابى على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وتابع في بيان عبر "فيس بوك": أنه "نتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الإرتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والإشتباك معها والقضاء على عدد ( 10 ) فرد إرهابى ، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية ، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة وإستشهاد ( 2 ) ضابط و( 5 ) درجات أخرى، وجارى أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث".

وأضاف: "تؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره".


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