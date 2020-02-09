استشهاد ضابطين وإصابة 5 في هجوم إرهابى بسيناء

09 فبراير 2020 - 09:40 م

أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، أن عناصر القوات المسلحة، تمكنت من إحباط هجوم إرهابى على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وتابع في بيان عبر "فيس بوك": أنه "نتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الإرتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والإشتباك معها والقضاء على عدد ( 10 ) فرد إرهابى ، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية ، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة وإستشهاد ( 2 ) ضابط و( 5 ) درجات أخرى، وجارى أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث".

وأضاف: "تؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره".