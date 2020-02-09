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18 لاعبًا في قائمة طلائع الجيش لمباراة الأهلي

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أعلن الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني، قائمة فريقه أمام الأهلي، في اللقاء المقرر اقامته غدًا الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري العام.

وضمت القائمة 18 لاعبًا كالآتي: "محمد بسام، كريم طارق، علي الفيل، عاصم صلاح، مهند لاشين، أحمد سمير، فرانك ستيفن، كيفين موهير، مصطفي محمود، أبو بكر ديارا، ناصر منسي، عبد الرحمن زولا، محمد ناصف، خالد سطوحي، محمد شحاته، عمرو جمال، حسام باولو، أحمد سامي".


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