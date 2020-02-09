«ميدو»: ضربة جزاء الإسماعيلي أمام الزمالك «وهمية»

09 فبراير 2020 - 08:25 م

هاجم أحمد حسام «ميدو» نجم الزمالك الأسبق، محمود عاشور حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي، بعد احتسابه ضربة جزاء لصالح الدراويش.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمود عاشور واحد من أفضل الحكام هذا الموسم يحتسب ضربة جزاء وهمية لصالح الإسماعيلي".

واحتسب عاشور ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 31 من زمن اللقاء المقام على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ17 من الدوري.

واستطاع باهر المحمدي تسجيل الركلة بنجاح في الدقيقة 33 ليضع الدراويش في المقدمة.

يرى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، أن ركلة الجزاء التي احتسبها محمود عاشور حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي، لصالح الدراويش وهمية.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمود عاشور واحد من أفضل الحكام هذا الموسم يحتسب ضربة جزاء وهمية لصالح الإسماعيلي".

واحتسب عاشور ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 31 من زمن اللقاء المقام على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ17 من الدوري.

واستطاع باهر المحمدي تسجيل الركلة بنجاح في الدقيقة 33 ليضع الدراويش في المقدمة.