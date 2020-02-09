  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

الحكومة تطرح سيارات مستعملة للبيع في مزاد علني

الزمالك والاسماعيلي

بث مباشر.. مباراة الزمالك والإسماعيلي

مرسي وسليماني

إيران: «مرسي» رفض نصيحة قاسم سليماني والإخوان ندموا

بي ان سبورت

ضربة قوية لـ«bein sports» بشأن بث الدوري الإنجليزي

ارشيفية

خبر سار من الإمارات بشأن "كورونا"

الوليد والمعتصم في طفولتهما

خطيبة نجم «طيور الجنة» تثير الجدل في أول ظهور لها

أرشيفية

بالصور.. سقوط أمطار مجمدة على السعودية

أرشيفية

أزمة تهدد إقامة مباراة السوبر في الإمارات

المملكة العربية السعودية

السعودية تزف بشرى للمصريين: الدخول بتأشيرة سياحية

القدس

قرار مفاجئ من سلطان عمان بشأن صفقة القرن

ليفربول يكشف أسرار جديدة حول التعاقد مع «صلاح»

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

استبعاد صلاح يثير أزمة جديدة مع كلوب

#

تصريحات جديدة لـ جيسي عبده عن صورتها مع "صلاح"

#

محمد صلاح يدخل منافسة قوية مع "آبي أحمد"

#

«ماني» يكشف أسرار جديدة في أزمته مع «صلاح»

روى بيتر مور المدير التنفيذي لليفربول، قصة التعاقد مع النجم محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني من فريق روما الإيطالي في عام 2017.

وقال مور في تصريحات نقلتها صحيفة « afrique sport »:" قصة التعاقد مع صلاح رائعة، جاء من روما وقام فريق من المحللين الرياضين في ليفربول برصده، كان لاعبا في تشيلسي، ومورينيو لم يقيمه وذهب إلى فيورنتينا وانتهى به المطاف بعد ذلك في روما".

وأضاف:" من الناحية التحليلية صلاح رآه الفريق المختص بتقييم اللاعبين في ليفربول، وتعاقدنا معه واستطاع أن يضع اسمه على القمة".

واستطاع ليفربول أن يتعاقد مع صلاح من روما في صيف 2017 ، بصفقة كلفت خزينة الريدز نحو 40 مليون يورو.

وتوج صلاح بالعديد من الألقاب الفردية مع ليفربول أبرزها فوز بالحذاء الذهبي في البريميرليج مرتين، أما على المستوى الجماعي فاستطاع الفرعون الفوز بثلاثة ألقاب أوروبية وهم دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش
» تزوج عليها.. كويتية تنتقم من زوجها باقتحام غرفته بالسيارة
» الشوط الأول.. الإسماعيلي يتقدم على الزمالك بهدف «المحمدي»
» ليفربول يكشف أسرار جديدة حول التعاقد مع «صلاح»
» إحباط هجوم إرهابي ضد الجيش بالجزائر
» ريال مدريد يقسو على أوساسونا برباعية
» شاهد.. محمد هنيدي يتصدر الترند بإعلان «أوبر»
» قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يسقط أمام متذيل الدوري التونسي
» فيديو.. إهدار 9 ركلات ترجيح في أغرب مباراة في التاريخ
» الساعة بـ600 يورو..مذيعة لبنانية تعمل في الدعارة بالخارج
» زوجة لاعب دولي تواجه الحبس بسبب تصرف مشين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم