» ليفربول يكشف أسرار جديدة حول التعاقد مع «صلاح»

روى بيتر مور المدير التنفيذي لليفربول، قصة التعاقد مع النجم محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني من فريق روما الإيطالي في عام 2017.

وقال مور في تصريحات نقلتها صحيفة « afrique sport »:" قصة التعاقد مع صلاح رائعة، جاء من روما وقام فريق من المحللين الرياضين في ليفربول برصده، كان لاعبا في تشيلسي، ومورينيو لم يقيمه وذهب إلى فيورنتينا وانتهى به المطاف بعد ذلك في روما".

وأضاف:" من الناحية التحليلية صلاح رآه الفريق المختص بتقييم اللاعبين في ليفربول، وتعاقدنا معه واستطاع أن يضع اسمه على القمة".

واستطاع ليفربول أن يتعاقد مع صلاح من روما في صيف 2017 ، بصفقة كلفت خزينة الريدز نحو 40 مليون يورو.

وتوج صلاح بالعديد من الألقاب الفردية مع ليفربول أبرزها فوز بالحذاء الذهبي في البريميرليج مرتين، أما على المستوى الجماعي فاستطاع الفرعون الفوز بثلاثة ألقاب أوروبية وهم دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.