» شاهد.. محمد هنيدي يتصدر الترند بإعلان «أوبر»

09 فبراير 2020 - 07:33 م

تصدر هاشتاج « #هنيدي_اوبر»، الترند عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد ساعات من نشر الفنان محمد هنيدي، فيديو مشاركته في إعلان لشركة النقل "أوبر".

وظهر «هنيدي» وهو يغني أغنية مستوحاة من ثلاثة أفلام شارك في بطولتها وهي صعيدي في الجامعة الأمريكية، جاءنا البيان التالي وفول الصين العظيم، مع وجود مشاهد مماثلة تتماشى مع كلام الأغنية عن خدمات أوبر.

يظهر خلال الإعلان بعض الفنانين الذين شاركوا في بطولة الأفلام الثلاثة وهم هشام المليجي، سليمان عيد وحمدي هيكل.

وشارك آلاف النشطاء من جمهور الفنان هنيدي، في الهاشتاج، معبرين عن إعجابهم بالإعلان الذي وصفوه بأنه أحيا أعمالًا فنية خالدة لـ"هنيدي" وكان لها أثر على كل الأجيال.



أصحى روق .. رايق جوا الباص يا بيه

اعلان UBER BUS 2020 pic.twitter.com/Pdh8UogvDJ — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) February 9, 2020







