» فيديو.. إهدار 9 ركلات ترجيح في أغرب مباراة في التاريخ

09 فبراير 2020 - 07:19 م

فيما وصف بأنه أمر نادر قلما تشهد ملاعب كرة القدم، أهدر لاعبو "فيسيل كوبي" و"يوكوهاما إف مارينوس"، 9 ضربات ترجيحية خلال المباراة التي جمعتهما أمس في نهائي كأس السوبر الياباني لكرة القدم.

كان الوقت الأصلي من المباراة انتهى بالتعادل 3-3، ليلجأ الفريقان إلى الاحتكام إلى ضربات الترجيح، التي اتسمت بالإثارة البالغة، بعد أن تنافس اللاعبون في إضاعة الركلات الترجيحية، مسجلين رقمًا قياسيًا بلغ 9 ركلات ترجيح.

وبلغت الإثارة نهايتها عندما حسم "فيسيل كوبي" الذي يقوده النجم الإسباني أندريس إنييستا النتيجة لصالحه 3-2 بضربات الترجيح، التي وصل عددها إلى 14 ركلة.

ولم يتم تسجيل سوى خمس فقط، الأربع الأول، قبل أن يسجل ن "هوتارو ياماجوتشي"، الركلة الأخيرة ليقود فريقه إلى اللقب أمام أكثر من 50 ألف مشجع.

يشار إلى أن كأس السوبر هو الثاني في خزينة "فيسيل كوبي" عبر تاريخه، بعدما توج ببطولة كأس الإمبراطور الياباني في شهر يناير الماضي.

بينما استطاع النجم الإسباني إنييستا أن يضيف إلى سجل إنجازاته بعد كأس السوبر الياباني اللقب الـ 37 خلال مسيرته الكروية، بعد أن سبق وحقق 23 لقبًا مع فريق برشلونة وثلاثة ألقاب مع منتخب إسبانيا ولقبين مع فريقه الياباني.