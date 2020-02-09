» الساعة بـ600 يورو..مذيعة لبنانية تعمل في الدعارة بالخارج

09 فبراير 2020 - 07:04 م

كشف موقع لبناني متخصص في الفن، عن معلومات صادمة حول مذيعة ، اتجهت للعمل في الدعارة بدولة أجنبية مقابل 600 يورو عقب توقفها عن العمل في لبنان، وضيق الحال بها.

وحسب موقع الفن اللبناني، فإن المذيعة التي لم يذكر اسمها، اضطرت للسفر إلى إحدى الدول الغربية للعمل في الدعارة والفاحشة.

ووافقت المذيعة على العمل في الجنس والدعارة بعد أن توقف عملها في لبنان، ولم يبقَ أمامها سوى راتبها الذي لا يلبي فواتيرها، يضيف الموقع.

ويقول الموقع إن حظوظ المذيعة سيئة جدًا حتى في الدعارة، حيث أنها لم تستطيع اصطياد زبون واحد مقابل 600 يورو وفشلت في ذلك، مبينًا أن المبلغ المذكور هو المتعارف عليه في هذه الدولة الغربية.

واتصلت المذيعة بإحدى صديقاتها وطلبت منها مساعدتها لتسديد ثمن تذكرة العودة إلى لبنان، -وفقًا للموقع-، وبالفعل أرسلت لها صديقتها المال، ودفعت تذكرة العودة ووصلت إلى لبنان.

وعقب وصولها لبيروت كشفت عن شكوك تراودها حول إمكانية قيام إحداهن بكتابة السحر الأسود لها، لإبعاد الرجال عنها.