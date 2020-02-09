إيران: «مرسي» رفض نصيحة قاسم سليماني والإخوان ندموا

09 فبراير 2020 - 06:51 م

كشف مسئول إيراني بارز، عن لقاء جمع أفراد وفد أرسله الرئيس الراحل محمد مرسي إلى طهران، موضحًا أن قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري قاسم سليماني، قدم عدة نصائح للوفد.

جاء هذا على لسان المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، أمير حسين عبد اللهيان، خلال منتدى تحت عنوان "دور سليماني في أمن واستقرار المنطقة والعالم"، اليوم الأحد.

وكشف "عبد اللهيان" كواليس زيارته إلى مصر عام 2012، حيث قال: "في ذورة التطورات في مصر عام 2012 وبعد انتخاب مرسي رئيسا لمصر وهو من الإخوان المسلمين، ذهبت إلى مصر، وتقرر أن تزور الحلقة المقربة من مرسي إيران حيث أتوا ووقعوا اتفاقيات معنا".

وحول الوفد الذي أرسله "مرسي" إلى إيران قال "عبداللهيان" "الوفد المصري عندما زار طهران طلب لقاء قاسم سليماني ولو لخمس دقائق، وقالوا لنا إن مرسي طلب منهم لقاء سليماني.. وقالوا إن سليماني يدعم الثوار وهذا الأمر جيد جدا بالنسبة لنا أن نقول في مصر إننا التقينا بالجنرال سليماني".

وتابع: "أُبلغ قاسم سليماني أن الوفد المصري يريد أن يلتقي به، فكان رده أنه في حال كانت مباحثات المصريين إيجابية سألتقي بهم، وهذا ما فعله، حيث التقى بهم وتبادل معهم التحية".

وأضاف أن "سليماني" طرح على الوفد بعض الملاحظات لكنهم لم يعملوا بها، مبينا أنه وبعد سقوط مرسي التقى ببعضهم وصرحوا بأنهم لو عملوا بنصائح سليماني لما حل بهم ما حدث في مصر".