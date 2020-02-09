«جوميز» يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

أمير سعد
أعلن الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى بقيادة ديديه جوميز، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها بعد قليل، على ستاد الإسماعيلية، في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.
وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:
حراسة المرمى: محمد فوزى.
خط الدفاع: محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم.
خط الوس: محمود دونجا – عماد حمدى - محمد الشامى – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى.
خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف.
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