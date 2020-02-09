» زوجة لاعب دولي تواجه الحبس بسبب تصرف مشين

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الحبس

تواجه إيرينا زوجة لاعب كرة القدم الأوكراني، نيكولاي ماروزيوك، عقوبة الحبس بعد أن ظهرت في مقطع فيديو وهي تؤدي النشيد الوطني للبلاد، بينما ترتدي ملابس غير لائقة.

وتقول تقارير إن "إيرينا" كانت تستعرض ملابسها الداخلية المثيرة بينما كانت تؤدي النشيد الوطني، الأمر الذي قد يعرضها لعقوبة الحبس ثلاث سنوات، وفقًا لمحامية أوكرانية.

وقالت المحامية يوري يورتشنكو، إن "إيرينا" قد تواجه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بسبب الإساءة لرموز الدولة.

وأضافت في تصريحات صحفية: "وفقًا للمادة 338 من القانون الجنائي في لأوكرانيا، فإن إساءة استخدام رموز الدولة (جريمة) يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 50 من الدخول الدنيا المعفاة من الضرائب، أو الاعتقال لمدة تصل إلى 6 أشهر أو ثلاث سنوات"، كحد أقصى.

ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد نجمة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحظى بمتابعة أكثر من 50 ألف متابع، وتشارك مقاطع فيديو وصور تظهر فيها بـ "البيكيني".

وإيرينا" متزوجة من مدافع منتخب أوكرانيا، وفريق كايكور ريسبور التركي، والذي بدأ مسيرته في دينامو كييف الروسي قبل انتقاله إلى الفريق التركي في يناير 2018.

وهي تعمل في مجال الأزياء، فهي مؤسسة لشركة MRZ للموضة، وأصبحت في نوفمبر الماضي أول امرأة تتولى منصب رئيس نادي كروي في أوكرانيا، بعد أن تولت المسؤلية في فريق "ليون أف سي" التابع لمدينة "لافيف" مسقط رأسها.

وجاء في بيان للنادي آنذاك: "هذا القرار صار رسميًا الآن، إيرينا موروزيوك هي رئيس نادي ليون، لتكون المرأة الوحيدة التي تتولى منصب رئاسة نادي في أوكرانيا، وفي وجود رئيسة مثل إيرينا لا وجود لأي تبرير لخسارة أي مباراة أو التواجد في أي مركز غير الأول".

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