خبر سار من الإمارات بشأن "كورونا"

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شفاء من كورونا

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم الأحد، شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد.

وكشفت أن هذا جاء بعد تلقي الحالة المصابة العلاج، وهي تنتمي لعائلة صينية.

وقالت إن الحالة "تعافت من الإصابة التي كان قد تم الإعلان عن اصابتها بالمرض نهاية الشهر الماضي حيث تماثلت الجدة و اسمها ليو يوجيا "73 عاما" للشفاء وأصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية".

وتوجهت المصابة بالشكر لدولة الإمارات.

فيما قال القنصل العام الصيني في الإمارات:"إن ما أظهرته دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا من تعاضد وتكاتف مع جمهورية الصين الشعبية في مواجهة هذا المرض جسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ومتانتها".

وأعلن الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن "جميع الفحوصات التي أجريت للسيدة الصينية أظهرت شفاءها وخلوها التام من المرض".

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