نابولي يسقط أمام ليتشي بثلاثية

09 فبراير 2020 - 06:22 م

سقط فريق نابولي أمام ليتشي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الـ23 من بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف ليتشي جيانلوكا لابادولا (هدفين) في الدقيقتين 29 و61 وماركو مانكوسو في الدقيقة 82، فيما سجل هدفي نابولي أركاديوز ميليك وخوزيه كاييخون في الدقيقتين 48 والأخيرة من الشوط الثاني.

وتوقف رصيد نابولي عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما رفع ليتشي رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل بريشيا مع ضيفه أودينيزي 1-1.

وتقدم بريشيا بهدف سجله ديمتري بزولي في الدقيقة 81، وتعادل أودينيزي عن طريق رودريجو دي بول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للقاء.

ورفع بريشيا رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، كما رفع أودينيزي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثالثة، سجل جوران بانديف هدفا في الدقيقة 43 ليقود فريقه جنوه للفوز على كالياري 1 - صفر.

ورفع جنوه رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن عشر،وتوقف رصيد كالياري عند 32 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الرابعة، قلب فريق ساسولو تأخره بهدف أمام مضيفه سبال إلى فوز 2 / 1 .

وتقدم سبال بهدف سجله كيفين بونيفازي في الدقيقة 23 وتعادل ساسولو عن طريق فرانشيسكو كابوتو في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل جيريمي بوجا هدف الفوز لساسولو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع ساسولو رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر، وتجمد رصيد سبال عند 15 نقطة في المركز العشرين الأخير.