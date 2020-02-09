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«كاف» يُحذر الزمالك قبل موقعة السوبر أمام الترجي

الرياضة

الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
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أمير سعد

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المصريون

الزمالك

الترجى

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الضوء على مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والترجي التونسي المقرر إقامتها الجمعة المقبل بالدوحة فى بطولة كأس السوبر الإفريقي.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي، تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تحذيرا للزمالك بالقول: "جميع أهداف الترجي السبعة كانت من داخل منطقة الجزاء! .. هل يتبع الفريق التونسي نفس الاستراتيجية أمام الزمالك في مباراة كأس السوبر؟".

وتغزل الكاف فى أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك الذى وصفه باللاعب الأبرز فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها.

ومن المقرر أن تكون مباراة الزمالك والترجي التونسى واحدة من المواجهات القوية فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين على الإطلاق والقادرة على صناعة الفارق فى أى وقت من المباراة.

ويخوض الترجي التونسي مباراة السوبر الإفريقي باعتباره بطلا لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، بينما يتواجد الزمالك باعتباره بطلا لـ بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.


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