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موعد وصول بعثة صن داونز لمواجهة الأهلي

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الاهلى

صن داونز

أبطال إفريقيا

حدد الجهاز الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي موعد وصوله إلى القاهرة لمواجهة الأهلي والمقرر إقامتها يوم 29 فبراير من الشهر الجاري.

وقال خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، "سنصل إلى القاهرة يوم 26 فبراير على أن نخوض تدريبا استشفائيا للاعبين ونتدرب على ملعب المباراة يوم 28 فبراير".

ومن المنتظر أن يلعب النادي الأهلي لمباراة قوية مع فريق صن داونز وذلك بعد الخسارة بخماسية نظيفة من الأخير في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.

وأوقعت قرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن ملاقاة فريق صن داونز الجنوب إفريقي للنادي الأهلي ، على أن تقام مباراة الذهاب يوم 29 فبراير ولقاء الإياب يوم 7 أو 8 مارس .


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