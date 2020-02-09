خطيبة نجم «طيور الجنة» تثير الجدل في أول ظهور لها

09 فبراير 2020 - 05:46 م

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة لخطيبة نجم قناة «طيور الجنة» الوليد مقداد، بعد إعلان خطوبته قبل يومين.

وكان المعتصم شقيق الوليد مقداد، قد فاجأ الجميع بنشر فيديو لحفل خطوبة شقيقه دون ظهور خطيبته وفق ما هو ممارس في العادات بالأردن.

ونشر البعض صورة لفتاة قالوا إنها خطيبة "الوليد مقداد"، تظهر أثناء تخرجها من الجامعة برفقة والدها، وأكد البعض أن خطيبة "الوليد" هي ابنة عمه نور غسان المقداد التي تبلغ من العمر 21 عامًا.

وتداول النشطاء صورة خطيبته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بجمالها وأخلاقها وملابسها المحتشمة، حيث ظهرت محجبة دون وضع مكياج.

وكان شقيق الوليد المقداد، نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي برفقة أخيه، يوثق لحظة قراءة الفاتحة ليؤكد خبر خطوبة شقيقه، والذي تبعها إقامة حفل ورقص وسط حالة من البهجة والفرح.





