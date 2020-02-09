مفاجأة في مقتل زوجين وطفلتهما بحدائق الأهرام

09 فبراير 2020 - 05:30 م

فجرت "كوفية" الزوج مفاجأ في واقعة مذبحة حدائق الأهرام، حيث عُثر على الزوجة مخنوقة بها في "البلكونة".

جاء هذا بحسب ما توصلت إليه تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية في الواقعة التي شهدتها منطقة "د" بحدائق الأهرام.

وتبين من خلال مناظرة الجثة أن السيدة تبلغ 34 عاما، والزوج 45 عاما، والضحية الثالثة 9 أشهر.

وتجري التحريات والتحقيقات اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، حيث انتقلوا إلى مسرح الجريمة، لفحص ملابسات الواقعة.