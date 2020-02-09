نائب: السيسي نجح في ربط أفريقيا بدول العالم

09 فبراير 2020 - 05:19 م

قال النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى ألقاها بقمة الاتحاد الأفريقي، حملت العديد من الرسائل المهمة للرأى العام العالمى.



وأشار إلى أن الرئيس نجح في أن يضع القارة في الدور الريادى لدول العالم، حيث نجح في خلق حالة الترابط بين دول القارة من خلال المشروعات المشتركة الهادفة إلى تحقيق المنفعة المتبادلة.





وأوضح في بيان اليوم الأحد، أن نجاح مصر بشأن تطوير البنية التحتية 2021- 2030، ومنها مشروع وضع الخطة الرئيسية للربط الكهربائى القارى تمهيدا لإنشاء السوق الأفريقية للطاقة، ومشروع القاهرة - كيب تاون وغيرها من مشروعات الطرق والسكة الحديد، يوضح اهتمام مصر بتطبيق رؤيتها الخاصة بخلق حالة من الترابط والاتحاد بين دول القارة، وهو ما كان يغيب عن دول القارة خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن سياسة مصر استهدفت تجنيب الخلافات والاتحاد من أجل تحقيق المصالح المشتركة بين دول القارة وبعضها البعض.



