برلماني يطالب وزيرة الصحة بهذا الأمر العاجل

09 فبراير 2020 - 05:13 م

حذر النائب الوفدى حسين عشماوى البرلمانى عن دائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية وزيرة الصحة من تفشى الأمراض بين أهالى قليوب بسبب الإهمال الذي انتشر في مستشفى قليوب المركزي وتسبب في حالة من الاستياء بين المرضى والأهالي والعجز الشديد في الأدوية وعدم وجود العديد من الأجهزة الطبية والعجز الرهيب في الاطباء وتخصصاتهم.





وأضاف عشماوى أن دور المستشفى قاصر الآن في تحويل أغلب المرضى المترددين على المستشفى إلى المستشفيات الاخرى مطالبا بسد العجز في الأجهزة الطبية والرعاية وحضانات الأطفال مؤكدا ان وزيرة الصحة استجابت لمطلبه في توفير 10 أجهزة لغسيل الكلى كدفعة أولى من 20 ماكينة كان قد طالب بها في مستشفى قليوب.





وناشد "عشماوى" وزيرة الصحة بتنظيم زيارة مفاجئة لمدينة قليوب للوقوف على ما آل إليه حال المستشفى مطالبا بتشغيل المؤسسة العلاجية التى أغلقت بعد عام قبل 2015 رغم توافر كافة الإمكانيات والأجهزة الطبية داخلها.



