بالفيديو.. شاب سعودي يغري فتاة بأمر محظور

09 فبراير 2020 - 05:08 م

ألقت السلطات الأمنية في السعودية القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول صورته فتاة، ذكرت أنه عرض عليها القيام بأمر محظور.

وصورت الفيديو فتاة، قالت إن الشاب أعطاها حبوبًا محظورة.

ووقعت الحادثة بالمنطقة الشرقية، في حين استكملت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية بالقضية.

والبداية كانت بظهور فتاة في مقطع فيديو، تناشد القبض على شاب قالت إنه مروّج المخدرات ويحاول إغراءها بالحبوب المخدرة.

وقالت الفتاة إنها صوّرت وجهه، وسترفع إلى الجهات المختصة للقبض عليه.