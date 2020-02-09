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ظهور مفاجئ لابن الفنان توفيق الدقن..شاهد كيف بدا

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الفنان توفيق الدقن مات وعاشت "إفيهاته"
الفنان توفيق الدقن مات وعاشت "إفيهاته"
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محمد فضل

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ابن

بوسي شلبي

توفيق الدقن

ظهور مفاجئ

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة لها برفقة المستشار ماضي توفيق الدقن، ابن الفنان الراحل توفيق الدقن، في أحدث ظهور له.

وكتبت "شلبي" تعليقًا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" :« ماضي توفيق الدقن ابن الفنان الكبير توفيق القن#توفيق_الدقن العابه دي فيها ايه#المحور».

جاء ذلك خلال حضوره مهرجان جمعية الفيلم السنوي الـ64، بحضور عدد من الفنانين على رأسهم الفنان لطفي لبيل والفنان محمد سعد.

وقال المستشار ماضي الدقن، إن والده الراحل "ألف" 90 بالمائة من إفيهات الأفلام التي اشتهر بها.

وأكد "الدقن" في تصريحات صحفية، أن أول هذه الإفيهات كانت جملته الشهيرة "استر ياللي بتستر"، إذ قدمها في المسلسل الإذاعي الشهير "سمارة" الذي لعب فيه شخصية المعلم سلطان، ومن بعدها رددها كل من قدم هذه الشخصية، حتى أن هناك أعمال استخدمت هذه العبارة بعد نجاحها.

وتابع: "والدي كان يبتدع، وحينما يكتشف عبارة ما في السيناريو، يستأذن المخرج والمؤلف أن يرددها أكثر من مرة لتصبح لزمة، فهم يثقون كثيرا في ذكاء والدي، هذا إلى جانب ما قدمه بنفسه من إفيهات".

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