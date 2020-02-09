الزمالك يوضح حقيقة إلغاء مباراة السوبر بالإمارات

09 فبراير 2020 - 05:02 م

أعلن أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة الزمالك عن تواصله مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، للاستفسار عن مصير مباراة السوبر ضد الأهلي، المقرر لها يوم 20 فبراير المقبل.

وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتمتاعي «تويتر»، «تواصلت مع فضل، وأكد لي أن مباراة السوبر ستقام في موعدها».

وكان خالد بيومي، عضو فريق التحليل بقناة أبو ظبي، فجر عبر حسابه على تويتر بأن هناك أزمة كبيرة تواجه مباراة السوبر، وتهدد بإقامتها.