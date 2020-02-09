أزمة تهدد إقامة مباراة السوبر في الإمارات

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أزمة جديدة تهدد لقاء «السوبر»

نشبت أزمة كبيرة خلال الساعات الماضية، بين اتحاد الكرة المصري، ومجلس أبوظبي الإماراتي الرياضي، بشأن لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

 وجاءت الأزمة بسبب إذاعة اللقاء المقرر إقامته يوم 20 فبراير الجاري، على ملعب "محمد بن زايد" في مدينة أبوظبي.

وعلى الرغم من انتهاء الجانبين من جميع اللمسات الخاصة باللقاء، إلا أن الأزمة نشبت في آخر وقت على خلفية بث المباراة، ليصبح اللقاء مهددًا، وسط تكتم شديد من اتحاد الكرة المصري.

وكان خالد بيومي، عضو فريق التحليل بقناة أبو ظبي، فجر عبر حسابه على تويتر بأن هناك أزمة كبيرة تواجه مباراة السوبر، وتهدد بإقامتها.

وتجري مساع حثيثة خلال هذه الآونة من أجل إنقاذ اللقاء من الإلغاء.

وفي ذات الشأن، أعلن أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة الزمالك عن تواصله مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، للاستفسار عن مصير مباراة السوبر ضد الأهلي، المقرر لها يوم 20 فبراير المقبل.

وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتمتاعي «تويتر»، «تواصلت مع فضل، وأكد لي أن مباراة السوبر ستقام في موعدها».

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