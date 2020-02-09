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غير حياة نجمة هوليود.. اختراع يساعد ذوي الإعاقة على المشي

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فتحي مجدي

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دراجة

مشي

قدرة على المشي

"دراجة المشي" أحدث ابتكار لمساعدة الذين يعانون من مشكلات في التنقل من ذوي الاحتياجات الخاصة على الحركة، لكونها تشكل لهم بديلاً مناسبًا للكرسي المتحرك.

واخترعت المصممة والمهندسة المعمارية الأمريكية "بربارة ألينك"، "دراجة المشي"، التي غيرت حياة نجمة هوليوود سيلما بلير، التي تجد صعوبة في الحركة بعد إصابتها بمرض التصلب المتعدد، الذي يصيب الدماغ والنخاع الشوكي.


ويهدف الاختراع ليكون بديلاً عن الكرسي المتحرك والعكازات لمن يعانون من صعوبة الحركة.

واستوحت المصممة، الابتكار خلال المشي مع والدتها، بعد أن مرتا بمجموعة من كبار السن الذين يستخدمون المشيات والدراجات البخارية الصغيرة ، إذ تساءلت عما إذا ستكون في نفس حالتهم في يوم من الأيام.

وأضافت في تصريحات إلى شبكة "CBS " الأمريكية، أن "إلينكر لكل شخص نشط، يعرف بأنه شخص نشط ولكن حدث شيء ما. مثل: البتر، حادث، وآلام باركنسون، التهاب المفاصل، ويريدون البقاء نشطاء".


لم يكن هدفها هو الاستغناء عن الكراسي المتحركة، ولكن إيجاد بديل للأشخاص الذين يرغبون في البقاء نشطين، ولديهم المزيد من الخيارات المتاحة.

وقالت "ألينك" عن مستقبل الجهاز: "أشير أحيانًا إلى "إلينكر" كأداة للتغيير الاجتماعي. نحن نعيش في مجتمع تسبب في حدوث فجوة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم".

وكانت نجمة هوليوود سلمى بلير قالت في مقابلة مع مجلة "بيبول" في يوليو 2019 إن هذا الاختراع "غير حياتها".

وجاء ذلك بعد أن أصيبت بمرض التصلب العصبي المتعدد في عام 2018، ومنذ ذلك الحين اضطرت إلى التعامل مع تشنجات العضلات والتعب المزمن والحركة المثبطة التي تجعل عليها من الصعب مغادرة المنزل.


وأضافت: "أنا غير مستقرة، لا أقوى على المشي بطريقة صحيحة، "يمكنني أن أجمع قدمي معًا لفترات قصيرة أو أتناول دواءً معينًا، ليساعدني".


ومنذ ذلك الحين تستخدم الجهاز بانتظام للالتفاف ونشرت تحديثات على "إنستجرام" حول كيفية مساعدته لها. وحكت كيف أنها واجهت صعوبة في ركوب الخيل، لكنها وجدت في الاختراع البديل لها.

شاهد من هنا..

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