تأجيل مباراة مانشستر سيتى ووست هام بـ"البريميرليج"

09 فبراير 2020 - 04:53 م

قررت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة مانشستر سيتى أمام وست هام يونايتد، والتي كان مقررا إقامتها فى السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 "البريميرليج".

وذكر البيان الذى نشره نادى مانشستر سيتى، "نظرا لظروف الطقس القاسية والمستمرة، وحرصا على سلامة الجميع، تقرر تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد التي كان من المقرر إقامتها اليوم"، دون الكشف عن الموعد الجديد للمباراة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" برصيد 51 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 22 نقطة، بينما يحتل وست هام يونايتد المركز الـ 18 برصيد 24 نقطة قبل إنطلاق منافسات الجولة.

ويفتقد مانشستر سيتي فى الفترة الأخيرة رحيم ستيرلينج بسبب الإصابة والذى كان نجم لقاء الفريقين في الذهاب والذى انتهى بخماسية نظيفة للسيتي في لندن وسجل خلالها هاتريك.

ومن ناحية أخرى، يلتقى في الرابعة عصرًا كل من شيفيلد يونايتد ضد بورنموث، حيث يسعى أصحاب الملعب لمواصلة الضغط على أندية المربع الذهبي خاصة وأن شيفيلد يمتلك 36 نقطة في المركز السادس قبل مباراة اليوم، وفي حالة فوزه على بورنموث صاحب المركز الـ16 برصيد 26 نقطة، فسيتجاوز توتنهام ويرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس ويصبح على بعد نقطتين فقط من تشيلسي صاحب المركز الرابع.