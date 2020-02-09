  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة

غير حياة نجمة هوليود.. اختراع يساعد ذوي الإعاقة على المشي

السعودية

إحصائية صادمة عن الزواج في السعودية

القدس

قرار مفاجئ من سلطان عمان بشأن صفقة القرن

ريال مدريد

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وأوساسونا

شادية ثابت

نائبة: فتيات تفقدن عذريتهن بسبب الأفلام الإباحية

مانشستر سيتى

تأجيل مباراة مانشستر سيتى ووست هام بـ"البريميرليج"

روسيا

"يوم القيامة".. تسريبات تكشف أكثر الأسلحة سريًا بالعالم

حادث مروع بالسعودية.. تدهس طفلتها وتصيب زوجها

حادث مروع بالسعودية.. تدهس طفلتها وتصيب زوجها

القدس

"القدس عاصمة فلسطين".. طابع بريد تطلقه دولة خليجية

ترامب ونتنياهو

إسرائيل مهددة بخسارة الدعم الأمريكي فى هذه الحالة

لهذا السبب..

تأجيل مباراة مانشستر سيتى ووست هام بـ"البريميرليج"

الرياضة

مانشستر سيتى
مانشستر سيتى
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تأجيل مباراة الإسماعيلى والاتحاد بالبطولة العربية

#

اجتماع هام لـ «الجبلاية» لكشف تفاصيل مباراة السوبر

#

تأجيل مباراة الأهلي والهلال لمارس المقبل

#

اجتماع مهم بـ «الصحفيين» الخميس المقبل

مانشستر سيتي

المصريون

البريميرليج

قررت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة مانشستر سيتى أمام وست هام يونايتد، والتي كان مقررا إقامتها فى السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 "البريميرليج".

وذكر البيان الذى نشره نادى مانشستر سيتى، "نظرا لظروف الطقس القاسية والمستمرة، وحرصا على سلامة الجميع، تقرر تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد التي كان من المقرر إقامتها اليوم"، دون الكشف عن الموعد الجديد للمباراة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" برصيد 51 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 22 نقطة، بينما يحتل وست هام يونايتد المركز الـ 18 برصيد 24 نقطة قبل إنطلاق منافسات الجولة.

ويفتقد مانشستر سيتي فى الفترة الأخيرة رحيم ستيرلينج بسبب الإصابة والذى كان نجم لقاء الفريقين في الذهاب والذى انتهى بخماسية نظيفة للسيتي في لندن وسجل خلالها هاتريك.

ومن ناحية أخرى، يلتقى في الرابعة عصرًا كل من شيفيلد يونايتد ضد بورنموث، حيث يسعى أصحاب الملعب لمواصلة الضغط على أندية المربع الذهبي خاصة وأن شيفيلد يمتلك 36 نقطة في المركز السادس قبل مباراة اليوم، وفي حالة فوزه على بورنموث صاحب المركز الـ16 برصيد 26 نقطة، فسيتجاوز توتنهام ويرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس ويصبح على بعد نقطتين فقط من تشيلسي صاحب المركز الرابع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «زيدان» يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة أوساسونا
» فصل المدرس المتحرش بالإسكندرية
» تجنب أضرار القهوة بهذه الطريقة
» بعد منحه جزائرية تأشيرة حج.. سفير السعودية يشعل مواقع التواصل
» دولار واحد.. سعر تمثال الأوسكار الشهير
» شاهد.. خبيرة تجميل شهيرة تشعل مواقع التواصل بفيديو صادم
» السيسي يسلم رئاسة اتحاد القارة لنظيره الأفريقي
» غرامة 400 جنيه على "حمار".. مخالفة في السكة الحديد
» الأنجولي اري بابل على رادار نادي الزمالك
» تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الزمالك
» القبض على معلمة تبيع المخدرات فى المدرسة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:41 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم