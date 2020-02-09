قرار مفاجئ من سلطان عمان بشأن صفقة القرن

09 فبراير 2020 - 04:46 م

كشفت سلطنة عمان اليوم الأحد، عن قرار مفاجئ بشأن صفقة القرن، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا.

وأعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن البلاد أطلقت طابعا بريديا يحمل شعار "القدس عاصمة فلسطين"، تأكيدا للموقف العربي المؤيد للقضية الفلسطينية.

ونشرت الوكالة صورة لهذا الطابع الذي أطلقه بريد السلطنة، وهو يحمل صورة لقبة الصخرة المشرفة، مشيرة إلى أن إطلاقه جاء "بهدف التأكيد على دعم العالم العربي للقضية الفلسطينية".

ولفتت إلى أن هذا بالتعاون مع اللجنة العربية الدائمة للبريد التي تم تأسيسها بواسطة جامعة الدول العربية عام 1954.

وقال الرئيس التنفيذي لبريد عمان، عبد الملك بن عبد الكريم البلوشي، إن السلطنة تعد في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، مضيفا أن إطلاق الطابع الجديد يأتي "بمثابة رسالة موحدة للعالم والتي تؤكد من خلالها أن القدس عاصمة فلسطين".

كما أعرب البلوشي عن أمله في أن يحظى هذا الطابع بقبول المهتمين بالإرث الثقافي والتاريخي لمدينة القدس وأن يكون بمثابة "رسالة سلام للعالم أجمع".