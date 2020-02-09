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نائبة: فتيات تفقدن عذريتهن بسبب الأفلام الإباحية

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شادية ثابت
شادية ثابت
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محمد فضل- متابعات

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نائبة

فتيات

الختان

عذرية

فجرت النائبة البرلمانية الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، مفاجأة صادمة، عن فقدان فتاتين عذريتهما بسبب مشاهدتهما الإفلام الإباحية.

وقالت النائبة خلال حلولها ضيفة ببرنامج "60 دقيقة لايف"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن فتاتين حضرتا إلى عيادتها للاطمئنان على عذريتهما، لتكتشف أنهما فقدا العذرية بسبب مشاهدتهما أفلامًا إباحية.

وأشارت النائبة، في إطار مهاجمة عادة "الختان" للإناث، أن الختان لا يأتي بالعفة والطهارة، ولكنه يفقد البنت عضوا مهما جدا، ويؤدي في الأوقات إلى الوفاة أثناء إجراء العملية، لافتة إلى أن الختان موروث قديم بحجة أنه يجلب العفة.

وتابعت ثابت أن ختان الإناث يقلل 10 % فقط من شهوة البنت، لافتة إلى انه عندما يقدم إليها أحد  في عيادتها الخاصة، ويرغب في ختان ابنته تقوم بإقناعه أن هذا الأمر ليس مفيدا.


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