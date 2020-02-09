» تجنب أضرار القهوة بهذه الطريقة

09 فبراير 2020 - 02:48 م

تعتبر القهوة من المشروبات التي يقبل على تناولها الكبير والصغير إلا أن لها بعض الأضرار التي يجب تجنبها.

وأشار الأطباء في تقرير نشرته "صدى" إلى بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب أضرار تناول القهوة ومن أهمها تجنب تناولها ليلاً لأنها تسبب الأرق وتؤثر علي جودة النوم.

عدم الإفراط في تناولها فيكفي كوبين أو ثلاثة على مدار اليوم، لا تشربها فور الاستيقاظ حيث يزداد إفراز هرمون الكورتيزول في الصباح ومن الأفضل تناولها بعد الاستيقاظ بساعتين وبعد تناول وجبة الإفطار.