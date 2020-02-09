حادث مروع بالسعودية.. تدهس طفلتها وتصيب زوجها

09 فبراير 2020 - 02:47 م

في واقعة صادمة هزّت الشارع السعودي اليوم الأحد، قامت سيدة بدهس طفلتها وإصابة زوجها أثناء تعلمها لقيادة السيارة في جازان.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية فإن السيدة في العقد الثالث من العمر قد أنهت حياة طفلتها في الشهر التاسع من العمر وأصيب زوجها بكسور.

ووقعت الحادثة المروعة، أثناء وجودهما في شاطئ بيش في منطقة جازان، حيث حاولت السيدة قيادة السيارة فخرجت عن سيطرتها، ما تسبب في وفاة رضيعتها.

وأصيبت السيدة بانهيار جراء الحادث، حيث أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي صرخي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عن حادث دهس وقع في كورنيش بحر محافظة بيش.

وأضاف صرخي أنه على الفور تم توجيه فرقة إسعاف، وعند وصولها وجدت شخصا لديه إصابة حرجة نتيجة تعرضه للدهس.

وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى بيش العام، فيما تعرضت رضيعة للدهس في نفس الحادث.