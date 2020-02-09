"يوم القيامة".. تسريبات تكشف أكثر الأسلحة سريًا بالعالم

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أزالت صور مسربة الستار عن أكثر الأسلحة سرية في العالم، والتي تحجب وزارة الدفاع الروسية أي معلومات عنها.

وأشار موقع بلغاري متخصص في شئون الأسلحة والجيوش إلى أن وزارة الدفاع الروسية أزالت فيديو من "يوتيوب" لم يحصل على سوى 380 مشاهدة، حيث تنبهت لظهور جزء كبير من صورة للسلاح السابق ذكره، خشية تسرب معلومات حول القدرات وخصائص السلاح الفتاك.

وتابع الموقع أن السلاح يشتهر باسم "يوم القيامة"، وتقول روسيا عنه إنه سيكون قادرًا على تدمير مدن بأكملها من خلال إحداث تسونامي، مضيفة أن المعلومات لا تزال غير واضحة حول السلاح الفتاك.

في المقابل، لم تعلق أي جهة روسية عن الخطأ الذي أدى إلى تسرب الصورة.

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