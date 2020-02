"القدس عاصمة فلسطين".. طابع بريد تطلقه دولة خليجية

قررت عمان إطلاق طابع بريد يحمل شعار "القدس عاصمة فلسطين"، ردًا على خطة السلام والمعروفة بـ"صفقة القرن" والتي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عدة أيام، والتي تعتبر القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن إطلاق طابع البريد يأتي إجلالاً وتقديرًا لإحدى المدن الأكثر قدسية في العالم العربي والإسلامي، حسبما نشرت"سبوتنيك".

والطابع يحمل صورة لقبة الصخرة التي تعد أهم أحد المعالم المعمارية الإسلامية في البلدة القديمة للقدس، والطابع يهدف للتأكيد علي دعم العالم العربي للقضية الفلسطينية ضمن التعاون المشترك مع اللجنة العربية الدائمة للبريد، والتي تم تأسيسها بواسطة جامعة الدول العربية عام 1954.

Paying homage to one of the Arab and Islamic worlds’ most sacred cities, #oman_post has launched a new stamp, #AlQuds_Capital_of_Palestine ???? pic.twitter.com/EFd7rSKIzF