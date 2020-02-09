إسرائيل مهددة بخسارة الدعم الأمريكي فى هذه الحالة

09 فبراير 2020 - 02:11 م

أعلن ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، أن تل أبيب تخاطر بخسارتها لدعم الولايات المتحدة بسبب اتخاذها خطوة أحادية لضم أراضي بالضفة الغربية، حسبما نشرت "رويترز".

وأضاف فريدمان في تدوينته التي نشرتها "صدى البلد" أن رؤية الرئيس الأمريكي هي نتاج أكثر من ثلاث سنوات من المشاورات الوثيقة بينه وبيم رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار المسئولين في البلدين، لافتًا إلى أنه على إسرائيل أن تستكمل عملية رسم الخرائط في إطار لجنة إسرائيلية أمريكية مشتركة، وأي إجراء من قبل جانب واحد قبل استكمال العملية من خلال اللجنة سيهدد الخطة والاعتراف الأمريكي.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أمس أن إسرائيل بدأت برسم خرائط لأراضي الضفة الغربية المحتلة التي سيجري ضمها وفقًا لخطة السلام والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.