السيسي يقدم كشف حساب عن فترة ولايته في كلمات

09 فبراير 2020 - 01:00 م

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية تقدير وإجلال للشعوب الأفريقية قائلاً: "لقد شرفت مصر بمسئولية قيادة الاتحاد الأفريقي على مدى عام مضى، تسارعت خلاله خطى أفريقيا بكل قوة وثبات.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ33 بأديس أبابا، اليوم الأحد: أن فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي قد اتسمت بالزخم الشديد على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، وحرصت مصر خلالها كل الحرص على الاطلاع بمسئوليتها في حمل لواء الاتحاد بكل صدق وأمانه في المحافل الإقليمية والدولية والقارية".

وتابع: "نحن لمسنا عن قرب حجم التحديات التي تواجه القارة، وفي المقابل حجم الفرص الواعدة التي تزخر بها للتنمية والاستقرار، تلك المسئولية التي نتحملها كقادة، الأمانة التي يجب أن نؤديها بإخلاص لشعوبنا.