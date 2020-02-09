مفاجآت فى تشكيل نادي الزمالك أمام الإسماعيلى

09 فبراير 2020 - 12:59 م

استقر الجهاز الفني للزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي على ملعب استاد الإسماعيلية، في الأسبوع الـ17 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسيعود لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي للتشكيل الأساسي بعد استبعاده من قائمة المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود، على أن يقود مصطفى محمد هجوم الزمالك بعد عودته من الإيقاف.

وعلى الصعيد الدفاعي، سيلعب الناشئ أحمد عيد كظهير أيمن بدلاً من حازم إمام، وعبد الله جمعة بدلا من محمد عبد الشافي في الجبهة اليسرى، حيث تم استبعاد الظهيرين من مواجهة الدراويش، كما سيعوض محمد عبد الغني غياب قلب الدفاع محمود حمدي "الونش" للإيقاف.

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي.

وفي الهجوم: مصطفى محمد.