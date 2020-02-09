» القبض على معلمة تبيع المخدرات فى المدرسة

09 فبراير 2020 - 12:52 م

بعد أن أفادت تحريات الشرطة بتورط المعلمة "فاليري بيرنيس" والبالغة من العمر 43 عامًا، في بيع مخدرات داخل مدرستها في فلوريدا، قامت بنصب كمين للمعلمة وتم القبض عليها متلبسة.

وتظاهر محقق سري بأنه تاجر مخدرات يبيع مخدر"كريستال ميث"، واتفق مع المعلمة علي بيعها 3.5 جرام من المخدر، وحددت بنفسها موعد الشراء وبالفعل حضرت إلى الموعد وتم القبض عليها.

وتمكنت الشرطة من تسجيل المعلمة وهي تنظم عملية البيع داخل المدرسة للتلاميذ كدليل إدانة عليها.