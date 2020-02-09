الإفتاء تحذّر من مشاهدة " قيامة أرطغرل" و" مراد علمدار"

09 فبراير 2020 - 12:42 م

حذرت الإفتاء المصرية، من مشاهدة مسلسلي "وادي الذئاب" و"قيامة أرطغرل"، مؤكدة أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لم ولن يتوانى عن إحياء حلمه باستخدام كل القوى، سياسيًّا أو دينيًّا أو حتى عبر القوى الناعمة عن طريق الأعمال الثقافية والفنية.

وأضافت أن الرئيس التركى وأتباعه لم يسلموا من توظيف الخطاب الديني بصفة عامة والإفتائي على وجه الخصوص ليكون غطاءً لعملياتهم العسكرية.

وتابعت: "أردوغان يستخدم قوى ناعمة أخرى في الخطاب الدينى لكن في أوروبا، لاسيما ألمانيا، وهى قائمة المنظمات والجمعيات التي تتخذها الاستخبارات التركية كواجهات عمل، والتى يصل عددها إلى 15 جمعية مسجلة في ألمانيا تعمل تحت اتحاد إسلامى تركى".



يذكر أن مسلسل قيامة أرطغرل انتهى في موسمه الخامس، ليبدأ موسما جديدا بعنوان " قيامة عثمان" واذلي يذاع على قناة atv التركية.

أما مسلسل وادي الذئاب والذي يجسد فيه الفنان التركي محمد نجاتي ششماز دور " مراد علمدار"، فهو مسلسل بوليسي سياسي، انتهى في موسمه العاشر.