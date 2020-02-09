أهالي دمنهور يطاردون نائب برلماني : لم يقدم لنا خدمات

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الدكتور معتز النجار نائب دمنهور
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متابعات- أمينة عبد العال

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طارد أهالي قرية نديبة التابعة لدائرة دمنهور بمحافظة البحيرة نائبها الدكتور معتز النجار أثناء لقائه الجماهيري معهم في أحد مساجد القرية، وقاموا بطرده بعد توجيهات انتقادات له لعدم حضوره طوال مدته البرلمانية لبحث مشاكل القرية.

وأكد بعض أهالي القرية في تصريحات نشرتها "الشروق" أن هذا الموقف سيواجهه أي برلماني عن دائرة دمنهور سيحضر إلي القرية ولم يقدم لنا أي خدمات لافتين إلى أن جميع النواب لم يحضروا إلى القرية لبحث مشاكلهم ويكتفون بتقديم خدماتهم إلي المدينة بالرغم من أن المركز ثلثي مساحة دمنهور وسكانه أضعاف سكانها.

 

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