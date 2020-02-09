شوهد مع امرأة عارية.. القبض على حاخام إسرائيلى

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الدكتور معتز النجار

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الحاخام اليهودي المتشدد، أليجازر بيرلاند، بتهم النصب والاحتيال والاعتداء على النساء، ما أثار موجة من الغضب داخل الأوساط المحلية.

وتم تقديم بلاغ ضد الحاخام "بيرلاند"، يفيد بنصبه على مرضى السرطان بإيهامهم بالعلاج بمقابل مادي وترك العلاج الطبي بالمستشفى.

وأثارت القضية موجة من الغضب، لاسيما مع الكشف عن أعضاء آخرين بالشبكة المشبوهة ينتمون إلى طائفة شوفو بونيم، الأرثوذكسية المتطرفة.

كما كشف عن أن الحاخام المتشدد الذي يدعو لاتباع التوارة، صاحب علاقات نسائية متعددة، حيث شاهده أحد الطلاب في المنزل وهو بجانب امرأة عارية وابلغ عنه السلطات.

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