"فيفا" يتوعد "كاف" بسبب مخالفات مالية كبيرة

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متابعات- أمينة عبد العال

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شمل التقرير الذي أعدته فاطمة سامورا، السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وجود مخالفات مالية كبيرة داخل"كاف"، حسبما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية".

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته "صدى البلد" أن مراجعات سامورا أثبتت وجود مخالفات مالية كبيرة يأتي علي رأسها إنفاق ملايين الدولارات من أموال تطوير كرة القدم التي أرسلها الاتحاد لـ"كاف"، حيث حصل على ما يقرب من 51 مليون دولار من "فيفا" وتم صرف حوالي 25 مليون دولار.

وأكد رئيس "فيفا" خلال ندوة كبرى أقامها بالمغرب قبل عدة أيام، أن ما حدث في "كاف" خلال الفترة الأخيرة لن يمر مرور الكرام، متابعًا أن هناك تحقيقات قوية في الوقت الحالي بشأن مخالفات "كاف" وفي حالة وجود إدانة سيكون مصير مسئولي "كاف" غير جيد وسيتم التعامل معهم حسب القانون.

جدير بالذكر أن "ساموار" بدأت إشرافها على "كاف" أغسطس الماضي، لكن الاتحاد الأفريقي أنهى عملها بداية فبراير، بالرغم من طلب رئيس فيفا "جياني إنفانتينو" استمرارها.

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